業界冀辦多季度時裝薈　跨部門助推本土特色活動

本港去年底曾舉辦時裝盛事，業界期望新一份政府財政案為「時裝薈」注入更多盛事化和國際化元素，優化「創意智優計劃」，以及支援紡織業等傳統優勢產業升級轉型。

紡織及製衣界議員陳祖恒今日（10日）聯同業界就預算案提出70項建議，包括紡織業發展、加快培育「新質生產力」、構建「高增值供應鏈服務中心」及工商業發展等領域。

他指業界期望算案為「時裝薈」注入更多盛事化和國際化元素，包括建議推動在多季度舉辦「時裝薈」旗艦活動，善用政府海外網絡強化「時裝薈」國際宣傳，並透過跨局跨部門協作，協助業界於具本土特色的古蹟、街道及地區舉辦時裝活動，期望藉此向國際彰顯祖國及本港的文化軟實力，帶動更多海內外業界名人、商務人士、旅客等來港，提振香港經濟。

業界建議優化「創意智優計劃」，包括建議為較小金額的申請設簡易審批流程、簡化整體申請處理時間、優化發放款項安排等，從而促進政府資源運用效率，更高效地支援時裝業等創意產業發展。

為支援紡織業等傳統優勢產業升級轉型，他指業界期望預算案持續優化「BUD專項基金」，包括提升「申請易」的金額上限、簡化整體申請處理時間和程序，並建議繼續優化出口信用保險措施，支援業界開拓新興市場；同時以稅務誘因及便利商務的出入境措施，主動出擊把內地、東南亞等中小企「引進來」，包括品牌及設計師，以產業集群效應帶動香港經濟發展。