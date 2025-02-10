極端打卡去到幾盡都有　搵命搏兼隨時負刑責

潮流興在社交平台「打卡」分享，由此衍生的致命意外亦與日俱增。一名香港女遊客最近在北海道小樽市一處列車路軌，懷疑因為「打卡」被列車撞斃；在內地社交媒體亦有推出「攻略」，教人如何在香港的電車甚至輕鐵路軌「打卡」拍照。有心理學家向《東呼即應》表示，不少人透過「打卡」投射一個自己的理想形象給其他人，以補償在現實世界做不到的事。有大律師稱，現時沒特別法律規範闖入電車軌，但闖入輕鐵路軌則屬違法，最高可判罰5,000港元，提醒如打卡行為令有關交通營運公司有損失，有機會負起賠償責任。

一名香港女遊客於上月在北海道小樽市一處列車路軌，懷疑因為「打卡」被列車撞斃，而當地另一個電影拍攝場景打卡熱點更首度增設保安人員，提醒旅客不要闖入私有土地以及在馬路上拍照。其實，來港的內地旅客對打卡的狂熱程度也不遑多讓，其中輕鐵便是其中一個熱門打卡點，甚至有內地社交媒體推出「攻略」。

旅客冒死也要「打卡」的極端行為到底是怎樣的心理造成？註冊輔導心理學家萬家輝分析指，第一就是他想逃避世界，因為他可能在現實世界裏，有很多不開心、壓力、焦慮情緒及不如意事，他覺得只要按兩個掣拍照片放上網，便可以和別人分享交談，且很快離開很大壓力的源頭。第二個原因是，最近有研究表明，很多人如果過度沉迷於打卡社交網絡上，顯示他似乎是正補償現實世界真實身份，當真實自我形象有缺失時，就可透過一些照片、很簡單的片段，在很短的瞬間去投射一個形象給其他人，以補償在現實世界他其實想做的事。

萬又稱，還有一種是認同感，在很多年前可能在小學裏，有些小朋友很喜歡某款波鞋，見到某同學有那雙波鞋，每個同學都想要，有些會央求媽媽買。又例如現時很多人爭相去某些打卡點，只為拍一張照片而等3日，甚至冒生命危險打卡，其實跟從前那種想被認同、想得到一個認可的動機是非常相似。

近年在內地社交平台上也盛行香港打卡攻略，不少網紅都教大家如何在香港電車軌或輕鐵路軌上拍美照，甚至妄稱「輕鐵真的開很慢所以不用着急」，間接令列車意外風險增加。執業大律師龔靜儀表示，電車是香港一種比較古老的交通工具，電車軌很多時會和市區其他交通工具共用馬路上面的地方，所以很少攔住完全不讓行人進去，因為電車軌很多時候也是行人路或給其他交通工具用。目前香港法例沒有特別哪一條，會把闖入電車軌形成一個刑事責任。

不過，輕鐵的情況就完全不同，根據香港鐵路附例（香港法例第556B章第4條），這屬於「侵入」，除了寫明是公眾或其他人士使用的任何港鐵公司範圍地方，其他都是不可以亂入，當然也會包括輕鐵軌道，最高處罰是罰款5,000港元。

至於教人冒死打卡是否違法，龔稱如在社交平台發表一些言論，教人怎樣在風險較高地方打卡可以拍到美照，暫時也未曾聽聞有人因為這原因被告。龔提醒任何人如作為良好負責任的市民，在介紹自身經驗給他人時，首先要標榜怎樣也要在安全情況下打卡，同時亦要警告所有讀者或觀眾，如在不安全情況下打卡會累己累人，解釋因為其打卡行為如令有關交通營運公司有損失，是有機會有賠償責任。