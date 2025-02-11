東方日報A1：分判制支薪混亂　無糧工程湧公院

經濟低迷過年追薪難，本港兩間公立醫院爆出欠薪風波，其中在聯合醫院擴建工程，昨有逾20名工人高舉「還我們血汗錢」標語抗議及堵塞地盤出入口，有工人透露遭拖薪一個月，以每名工人月薪約一萬元計算，估計受影響工人約有40人涉款40萬元。對於分判制支薪混亂造成「無糧工程」，香港建造業總工會批評現有監管制度無法保障打工仔，形容欠薪求助「不停上升，無停過」，更留意到有工人沒有向工會求助。此外，瑪麗醫院亦有職工「出唔足糧」，部分保安員發現薪金漏發數百至數千元不等，至今仍未收到有關款項。

勞工處回覆指關注事件，又指根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資。如建築工人遭拖欠薪金，總承判商須負責代屬下的承判商支付最初兩個月的欠薪。如有僱員被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，會提供適切協助。

昨晨11時許，逾20名工人前往觀塘協和街聯合醫院擴建計劃地盤追討欠薪，他們展示有「還我們血汗錢」字句標語，部分人更一度堵塞地盤出入口。有工人表示，有部分工人於上周三（5日）已被公司通知開工，但「我哋就咩通知都無」，故到開工的地盤查詢情況，惟發現其出入閘門卡失效，懷疑被解僱，怒斥：「公司炒我哋，正常勞工法例補番7天通知，但佢無，所以過嚟地盤，希望公司可給一個交代。他又稱隨後有與大判對話，大判要求工人提供欠薪的金額資料，並承諾本周五會支付薪金。提及會否追回被公司解僱的原因，他嘆謂：「唔追啦，當佢炒咗我哋。」

香港建造業總工會理事長周思傑表示，並沒有收到上述工人的求助，但目前接獲工人欠薪求助宗數，直言：「追薪數字不停上升緊，無停過！」更留意到有工人沒有向工會求助，「譬如報紙出咗，都無同我哋工會求助」，包括現時聯合醫院的工人，以及上月深水埗的外牆維修工企跳追約40萬欠薪等。工會表示，有業界反映現時環境艱難，艱難在於「有啲二判喺私人工程方面，6個月欠糧嘅情況係常態」，甚至政府工程「加密咗，依家一個月出兩次糧」，但出糧比例並不理想，「例如申請100蚊，佢畀得40蚊」，變相資金壓力大，尤其在過年前後「欠薪欠糧情況會多」，因為批糧情況差、資金鏈差，自然會影響大判和二判。

此外，瑪麗醫院據悉亦有職工被拖欠部分薪金，院方今年初與一保安公司簽訂新合約，120多名保安員至2月6日出糧時，部分保安員發現薪金漏發數百至數千元不等，當時已直接通知保安公司跟進，對方承諾翌日核對後會補回。涉事員工報稱至昨日仍未收到有關款項，遂於今晨展開行動追討，在院內飯堂與院方代表協商，惟最終未有達成共識，保安公司表示本周六（15日）會發放被拖欠薪金，各保安員無奈接受，返回崗位繼續工作。

被拖欠薪金的保安員向本報表示，約有120名保安員「出少咗1月份嘅糧」，當中有80名是外判保安員、其餘是全職保安員，該公司於本月6日提早出糧，但發現「好多同事啲糧唔係好啱」，隨後經理指公司「計錯數、計唔切數」，答應本月7日會再支付餘下的薪金，惟目前為止仍沒有收到餘下的薪金，斥「經理講大話」，目前只能選擇再相信公司。

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