搞擴建「薪」聞多　聯合醫院臭名播

地盤欠薪無日無之，工人「有汗出冇糧出」比比皆是，當中更不乏政府工程。聯合醫院擴建地盤已接二連三爆出拖欠薪金事件，除昨日的追薪行動外，超過30名去年9月在該地盤工作的外勞抗議被管理公司濫收費，部分工人之後接到通知被即時解僱。經工會及當局介入後，工人獲復工。去年11月聯合醫院擴建地盤又有一名男工人懷疑遭拖糧，在地盤棚架外掛上直幡，並在棚架危險位置抗議追討，最終由執法人員到場後游說他返回安全位置。

政府工程爆走數最轟動的是去年9月，一名35歲婦人抱住兩個月大的嬰兒，在油麻地九龍華仁書院天台企跳，約一小時後被勸服返回安全位置，由救護車送院。消息稱，女事主為一名物料供應商。九龍華仁書院早前進行天花工程，陳女為四判提供物料。工程早於去年11月已完工，陳女卻遲遲未收到53萬元的物料費，她追討多月無果，終到學校追數。

去年7月，有路政署外判工程爆出懷疑拖欠薪金，約60名工人登上筲箕灣勞工處勞資關係科辦公室求助，沿路有人高舉寫上「有汗出，無糧出」標語的紙皮示威。據了解，事件涉及約120名三判工人，他們被拖欠6月薪金，涉薪約200萬元。