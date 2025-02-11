欠薪拖工程費不斷　去年涉款3億元

香港建造業總工會去年共處理逾200宗工友求助個案，涉及人數逾2,000人，涉及金額包括薪金和工程費超過3億元，欠薪地盤由私人工程開始蔓延至工務工程。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑向本報指，在今年初至少接獲7單欠薪求助，涉及百多名工人，涉額大約500萬元至600萬元，不過「有啲處理當中，係唔係幫到工友申索到嘅金額仲未有」。提及過年後會否爆發工人追薪潮。

他稱現時始終市道差，「我哋不斷收到工友求助，視乎係大型或細型（工程）」，現時有工人因欠薪問題，會到工會諮詢法律意見。

建造業界拖糧實屬普遍，但愈見頻繁，原因不一。建造業總工會早前指，欠薪地盤共通點都是大判、二判或三判以資金周轉困難為由，聲稱「無法」支付工友薪金，這無疑是將經濟壓力轉嫁給無辜的、真正付出血汗的工友。

很多工人文化水平有限，對僱傭條例缺乏認識，他們只懂「拍膊頭，捱義氣」，與判頭達成「口頭合約」就開工，根本沒有簽訂任何勞資合約，連自己最基本勞工權益的保障都不知道，當發生地盤欠薪、工傷事故時，他們要追討權益就會難上加難。