被指賤賣公司資產違反信託責任　林百欣三太及林明珠遭入稟索償

已故麗新集團主席林百欣，其三太顧瑞英和女兒林明珠被指約於25年前，出任高發發展有限公司董事期間違反信託責任，把該公司的上海豪宅資產以1.92億元賤賣給她們控制的英屬維爾京群島註冊公司，而屬於高發發展的逾3億元人民幣貸款亦憑空消失。高發發展於2015年向顧氏母女作民事索償，要求追討損失，案件昨日(10日)於高院開審。據原告方表示，顧氏母女沒有優先考慮高發發展的利益，反而侵佔公司資產，屬私下圖利，並構成欺詐行為。

原告是清盤中的高發發展有限公司，3名被告分別是顧瑞英、林明珠及高發控股有限公司。原告於開案陳詞指，高發控股英屬維爾京群島註冊公司，為顧氏母女持有。2人於2000年擔任高發發展董事時，把高發發展的資產以低價售予高發控股，令前者利益受損。原告方指，顧瑞英和林明珠於2000年簽署授權，將高發發展旗下的上海匯發公司股份，以1.92億元轉讓予高發控股。原告認為，兩人將公司資產轉移至自己名下，顯然涉及利益衝突，並非真誠行事，違反董事責任。

原告又指高發發展先後向匯發借出多筆貸款，由3,690萬元人民幣至1.46億元人民幣不等，扣除高發發展倒欠匯發的債務後，匯發合共欠下貸款逾3億元人民幣。至2000年底，所有欠款紀錄消失不見，未有文件顯示匯發曾經還款。原告方指，據顧瑞英和林明珠呈交的書面供詞，指高發控股實際上由林百欣控制，兩人僅按林百欣的建議簽署文件。惟原告方指，即使兩人盲目跟隨林百欣的指示，仍要為交易負責。

案件編號：HCA 494/2015