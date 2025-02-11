中原地產谷科技應用　優化服務再創佳績

中原地產扎根香港超過45年，秉持不斷創新及追求卓越的精神，持續壯大發展，穩佔地產代理界別的龍頭地位。公司在物業科技應用上力求與時並進，由早年研發的「中原地圖」，以至近年推出的移動辦公平台「中原A+」系統，透過數據與科技的結合，提升服務質素及促進公平交易，未來會投放更多資源優化更新，引領業界發展，因而榮獲「超卓地產代理企業大獎」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發的獎項及給予的榮耀。」未來會繼續維持專業身份，實現服務大眾的理想，不遺餘力提升行業的專業水平。

公司一直致力培訓行業精英，中原訓練學院開辦考牌精讀班，為行業培育新晉，亦為前線營業員提供不同的持續專業進修（CPD）課程，全面提升代理的專業知識。

隨着物業科技應用日漸普及，中原地產亦投放更多資源推動發展。陳永傑認為，科技應用已成為大潮流，各行各業都要迎合世界趨向，公司早年已着手展開研發工作，如「中原地圖」就是為了讓客人尋找理想居所，業主放盤及成交價等資訊均會在地圖發放。

中原地圖與政府統計處簽訂合約，將Census（人口普查）數據資料融入地圖當中，經過物業搜尋，就可取得地區板塊人口、居民人均收入、學歷等資訊，均會由中原地圖發布，這些數據對客戶選址及了解地區狀況有很大幫助。

陳永傑表示，在物業科技應用上，公司亦會與時並進，無時無刻保持更新，因為「有軟件，無硬件都係弊」。隨着流動互聯網已融入市民日常生活當中，因此，公司不斷投放資源，用於網上社交媒體的資源，相比過往增加3、4倍，並已慢慢步入收成期。

其中，公司研發的移動辦公平台「中原A+」系統，為業界帶來嶄新的營運模式，將盤源資料移動化，方便同事隨身攜帶進行日常工作，全天候解答客戶查詢、預約睇盤。隨着內地客人愈來愈多，透過該平台可隨時隨地讓他們了解周邊校網、社區配套等資訊，做到「無處不在」服務客戶。在2024年，中原先後推出多個全新功能，包括大學搵樓、租務管理、視頻搵樓的互動平面圖及樓市新聞等，全方位強化客戶的線上搵樓體驗及提升專業服務。

回顧2024年樓市，陳永傑以大起大落來形容，去年初及去年底經歷兩個高峰，包括政府年初全面撤辣，以及9月減息周期啟動，帶動整體樓市交投增加，特別是一手新盤，而公司亦能捉緊機遇，去年業績較對上一年錄得顯著增長。但與此同時，現時經濟環境仍然疲弱，公司迎合市況轉變以「輕裝」營運，務求持盈保泰繼續經營。

去年樓市最終出現「量升價跌」格局，不過政府推出的多項樓市刺激舉措，為市場帶來了轉機。陳永傑指出，投資移民政策延伸至住宅物業，是去年其中一個重要的樓市措施，配合全面撤辣，帶動物業市場轉趨活躍，海外買家增加，內地客更佔相當大的比例。中原移民顧問亦提供代辦移民手續服務，由解決居住需求，以至選購基金、物業等各種投資產品，都會照顧到客戶需要。

隨着政府大舉引入專才，租務需求因而大增，中原地產特意「深耕」每個地區，為他們尋找合適居所，配合公司內地部門遍布全國的龐大網絡，去年來自高才通、留學生的生意增幅多達數倍。為進一步提升員工服務質素，中原地產亦在香港提供包括普通話等培訓。

陳永傑續指，去年投放不少資源推出各類型宣傳推廣，包括全新一輯電視廣告「陪你選宅‧寓見未來」，建立良好品牌形象，並得到社會大眾認同。展望今年，公司計劃增加開發部門人手，強化資訊科技發展，並會舉辦各類訓練課程，鼓勵員工拍攝短片，配合公司龐大數據庫，更有效讓客戶作出決定。

在各種利好因素帶動下，預計2025年樓市將會「有價有量」，樓價追回去年跌幅。他解釋，隨着減息周期開始，政府各項政策配合樓市及經濟發展，認為「一簽多行」有力救市，當零售旅遊有良好反應，地產市道亦會有幫助，有信心中原地產可於2025年創出佳績。