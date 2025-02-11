琶洲垂直升降場年中投用　飛香港只需26分鐘

內媒周一（10日）報道，據廣東省廣州市網信辦微信公眾號「中國廣州發布」消息，廣州市海珠區正在建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直升降場，海珠（琶洲）低空飛行營運中心預計將於今年年中投入使用。屆時，從琶洲出發，僅需9分鐘即可抵達廣州白雲機場，前往香港機場也僅需26分鐘。

若航工業技術有限公司主席呂勇表示，海珠（琶洲）低空飛行營運中心項目主要包括垂直升降坪及低空飛行營運平台、配套設施等基礎建設，航空器（直升機）飛行營運，全面覆蓋應急救援、空中遊覽、商務出行等多種功能。項目建成後，將開通琶洲直升機營運中心至廣州白雲國際機場、增城、從化、南沙，以及佛山、東莞、江門、珠海、深圳、香港、澳門等城際間的低空航線，日均飛行100架次至150架次。

通行時間大幅縮減是最為突出的優勢。以琶洲客運碼頭為出發點，若選擇開車前往白雲國際機場，大約用時60分鐘；若在該碼頭坐船前往香港國際機場，用時需要120分鐘。如果選擇坐直升飛機，將可大大節省通行時間。機場線票價預計約450到620元人民幣（約488至673港元）不等。