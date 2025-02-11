黎智英認利用《蘋果》谷市民上街　吸引外國注意尋求國際支持

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（11日）踏入第132日。黎智英繼續接受盤問。黎智英承認利用《蘋果日報》催谷市民上街遊行，並透過《蘋果》吸引外國注意，尋求國際支持。庭上亦透露，現時遭國安處通緝的袁弓夷，當初向黎智英表示欲拍片給特朗普，黎智英即讓同事提供協助。

控方在展示一系列訊息對話。黎智英在2019年4月27日，即4月28日遊行前一天，傳訊息給本案從犯證人、《蘋果日報》副社長陳沛敏，說「請想想有甚麼我們盡可能催谷市民明天上街？現在情況實在太靜，好驚」。另外，同年6月3日，黎向陳沛敏傳訊息，說「我們應該找些聯署學生訪問，激發其他學生69出來」。黎智英否認這屬編採指示，但承認利用《蘋果》作為平台，催谷市民上街，謂人愈多，示威就愈有力量；而訊息中的「聯署學生」，意指大學生。

另外，庭上早前提及，2020年5月《蘋果》發布時事評論員袁弓夷的演講片段，袁要求特朗普與香港合作，着特朗普撤回在港美國銀行家及實施制裁，又指有香港示威者被強姦及謀殺。控方今日展示對話訊息，顯示袁弓夷向黎智英說，希望拍片給特朗普及蓬佩奧，黎回答說會安排同事協助，並把袁的訊息轉發給蘋果動新聞平台總監張志偉。黎今承認，他讓袁弓夷利用《蘋果》的錄製室及作為平台發布片段，亦承認片段「出街」後，他曾向袁弓夷女兒袁彌明表示，希望特朗普看到及作出行動。他固然知道袁會支持這場運動，但拍片前他不知道具體內容，也沒有過問。控方指，這是繼「一人一信救香港」後另一個例子，反映《蘋果》如何用來吸引外國，尤其美國的注意，讓他們關注香港，尋求國際支持。黎智英同意。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022