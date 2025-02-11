傳酒店地盤照捏造三亞開賭消息　男子造謠遭行拘

內地法律明令禁止賭博，惟內媒周一（10日）報道指，海南省三亞市公安局民警近日展開網上巡查時發現，自媒體平台上出現「2028年正式成為中國合法博彩業酒店」的消息，並附上一張建築地盤照片。經警方調查核實，此照片為一間新建酒店的水泥建築體。發文者為了在網上吸引流量，為自己創造收入，最終被警方處以行政拘留5日的處罰。

涉事網上內容上月22日傳出後，三亞市公安局民警迅速核實，很快在三亞海棠區找到照片拍攝地點，隨後也找到了在建酒店方面的人員，對方表示酒店開業後不可能從事博彩方面的違法行為。據民警稱，他們發現這條網上消息時，它已有一定點擊和轉發量，但網民在評論區裏大多抱懷疑態度。

經查，警方找到發布消息的44歲男子宋某杰，將其傳喚至派出所。據知宋某杰從安徽來到三亞過冬，目前無業，只是駕車到處轉悠，然後拍一些短片吸引流量。他承認發布消息是其自行編造，目的是吸引粉絲，增加個人曝光度，也可能是涉事影片播放量達到一定程度的話，可能會為其帶來收益。經調查核實，宋某杰散布謠言，其行為已構成了虛構事實擾亂公共秩序，違反治安管理處罰法相關規定，經過民警教育，他已經刪除發布到網上的不實言論。