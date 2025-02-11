傀儡保險代理串謀詐騙5200萬元　主犯判囚46個月

廉政公署貪污調查，揭發多人參與傀儡保險代理串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單，以獲兩間保險公司發放佣金共約5,200萬港元。一名保險公司時任分行經理招攬多人參與勾當，今日(11日)在區域法院被判入獄46個月，同案10名傀儡保險代理則判囚11個月至22個月。

32歲被告盧彥樺，為富衛人壽保險(百慕達)有限公司時任分行經理，她早前承認共20項罪名，包括2項串謀詐騙及18項串謀「洗黑錢」，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條，判囚46個月。另外10名分別承認串謀詐騙及「洗黑錢」的被告，則被判入獄11個月至22個月。他們年齡介乎25至61歲，分別為盧彥樺所屬富衛團隊的6名保險代理；以及香港永明金融有限公司時任分區經理郭潤芳及其3名下線保險代理。

法官林偉權於判刑時指，盧彥樺籠絡多人成為傀儡保險代理，並利用該等傀儡保險代理的銀行帳戶去處理有關保單收入，於案件中扮演重要執行角色，並且犯案時間長達51個月。另有兩名承認控罪的被告將向控方提供協助，二人判刑押後進行。同案另外4名時任保險代理早前否認控罪，案件訂於5月12日在區域法院審訊。