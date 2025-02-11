愛犬流浪地鐵30小時　狗主獲網民襄助尋回

廣東省深圳地鐵6號線日前傳出有狗隻與主人走失，獨自登上地鐵車廂，引來大量網民關注，並發起尋狗行動。內媒周二（11日）指，經過30個小時努力，該走失狗隻最終與主人重聚。

狗主宋先生表示，上周五（7日）中午在社交媒體看到上述消息，一眼就認出走失狗隻是他春節期間寄養在叔叔家的廣西土獵犬「王可樂」，並向叔叔確認後，立即在網上留言要求網民提供愛犬訊息並協助轉發貼文。有人留言稱，當日上午9時許曾見過王可樂出現在深圳地鐵6號線的體育中心站，但宋先生趕到時，牠已離開。有愛狗人士稱上周五轉發尋狗貼文後，至上周六（8日）上午瀏覽量已達6萬，大家發現新線索都會及時推送給狗主宋先生。

在多位目擊市民協助下，宋先生大致鎖定愛犬出現範圍，再通過周邊小區閉路電視畫面、商店工作人員及熱心人提供的訊息推斷其行蹤。至上周六中午，有網民稱一名女士在深圳一個小區發現王可樂，並用耳機線充當狗繩暫時留住牠，這場尋狗行動才得以圓滿結束。宋先生稱自己養了王可樂6年，見證他在深圳的打拚歲月，早已視牠為家人。