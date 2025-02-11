公僕無飯鐘趨增　截至去年9月逾2.4萬人

政府要求私人機構善待員工，然而截至去年9月底仍有約 23,400人沒有有薪飯鐘，佔整體在職公務員約14%，而比率及人數較2021年底更高，分別是約24,130名佔13.7%。

實際上，有工會及公務員團體持續關注工時及要求政府給予有薪飯鐘。根據公務員事務局提交立會的文件指出，公務員的每周規定工作時數在政府與公務員的聘用合約及其服務條件說明書內訂 明，以「總工作時數」（即規定工作時數包括用膳時間）和「淨工作時數」（ 即規定工作時數不包括用膳時間）兩種方式表達，不同職系的公務員的規定工作時數 因其部門運作需要和工作性質等而略有不同。

文件指截至去年9月30日，約有 149,000 名公務員的工時以「總工作時數」表達，佔整體 在職公務員約86%；而以「淨工作時數」表達工時的公務員則有約23,400 名，佔整體在職公務員約14%。在「總工作時數」的員工當中，超過60%員工的每周規定工作時數為總44小時，而其他員工的每周規定工作時數則介乎總45小時至總51小時，視乎其所屬部 門運作需要和工作性質而定。

當局指所有「淨工作時數」的員工均屬文職職系，他們的每周規 定工作時數為淨45小時。「總工作時數」和「淨工作時數」只是不同的表達方式，不代表「淨工作時數」的公務員必然沒有用膳時間。

翻查資料，政府在2022年提交的數據，指截至2021年12月31日，屬淨工作時數的公務員約24,130名，佔整體在職公務員約13.7%。

當局重申，就沒有獲安排正式用膳時間的員工，個別部門有透過不同方式為這些員工在值勤時間內安排休息或進食時間，例如：平均每日或每更會獲安排約30分鐘的小休時間；或於非繁忙時間可於其工作地點小休及用簡單輕食。另外，由於部分員工工作或更 份時間沒有與一般用膳時間重疊，或因負責夜更或不定時工作，他們通常在上班前已用膳。

屬「淨工作時數」的公務員如未有但希望得到正式的用膳時間，在不影響服務水平的 前 提下，部 門可因應實際運作需要而作出靈活安排。因用膳時間不視作工作時數，如獲正 式的用膳時間，員工的下班時間將無可避免需要順延。當局理解屬「淨工作時數」的 公 務員未必選取這種安排。