好天曬落雨淋體力透力　樹藝工會指工時長促優化及有飯鐘

針對公務員規定工時及無飯鐘的問題，政府樹藝主管人員總工會去信立法會相關事務委員會， 指室外工作的公務員的工時遠超政府的規定，尤其從事樹本及園藝等勞動工作的公務員，體力透支巨大，促請政府優化工作時數及要求享有飯鐘。

政府樹藝主管人員總工會主席吳燦安在信中指出，在1997前，薪俸調查委員會報告書(1971) 曾列出：「室內工作的公務員的每周規定總工作時數為 44 小時；而室外工作的公務員，其每周規定淨工作時數為 48 小時。」而在1988年薪常會第二十號報告書將室外工作的公務員每周規定淨工時減至45小時，計及每周6小時無薪用膳時間，即每周工時為51小時。

該工會期望政府能優化公務員的每周規定工作時數，維護好和發展好勞動者，讓每位公務員可享「飯鐘」。信中指現時從事樹木或園藝等體力勞動工作的公務員，好天曬、落雨淋，每個工作日拚搏奮鬥，體力勞動透支巨大，他們因為是室外工作的公務員，因此至今仍然維持每周淨工作時數為45小時(不包括用膳時間)，員工以5工作周模式上班全日的當值時間共10小時。

信中又指既然政府內絕大多數公務員每周工時已經享有「飯鐘」，職工會亦希望政府能一視同仁、關愛基層員工、優化友善僱傭措施，令基層勞動公務員有獲得感、幸福感和安全感。