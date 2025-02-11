總商會倡政府整合職能省開支　公僕按通脹調薪

新一份財政預算案將於本月底公布，香港總商會主席陳瑞娟建議，在經常性開支上檢討公務員編制，指上年度公務員薪酬支出為1,560億港元，佔整體支出26%，認為政府應考慮整合，把職能重複的合併，以提升政府的運作效益，按通脹調整公務員薪酬。

陳瑞娟表示，可考慮合併例如引進重點企業辦公室及投資推廣署等職務重疊的機構，以共用資源及削減開支，但就不贊同公務員減薪，否則會對私人市場造成連鎖效應，而在決定調整公務員薪酬時，可考慮調整幅度與通脹掛鈎，但不贊成公務員減薪，認為會導致私人企業跟隨，對於正在復原的經濟有很大影響。

對於長者2元乘車優惠，總商會認為對長遠公共財政造成很大壓力，建議逐步調整，但暫未是時機調整65歲或以上人士相關優惠，長遠可考慮將優惠與通脹水平掛鈎，將長者實付金額由目前2元往上調，又建議設使用次數上限，每名60至64歲的長者可享每年最多750程的乘車優惠。陳瑞娟認為已足夠覆蓋約每天來回各一程，至於65歲以上長者則維持現有優惠不變。

她又指目前本港仍在拼經濟，疫後社會復原階段，認為未必是合適時間進一步調整「富人稅」。她提及有意見指本港相關稅率較其他地方低，但她認為不必要與其他地方看齊，加上例如從事科技的高收入人士可移居至較低稅率的地方繼續工作，認為目前可作審視。

總商會稅務委員會主席劉穎表示，建議向非本地數碼服務供應商，在特定範疇的數碼活動徵收3%至5%稅款，例如應用程式內的消費、遊戲下載、內容串流、社交平台及搜索引擎等。他指，亞太地區多國已實施相關稅項，若以最高5%計算，預計會為香港庫房帶來14億港元的稅收。

對於賣地方面，總商會建議在下年度賣地表中，推出更多門檻較低的小型地段，以吸引更多發展商參與和財團參與，降低其財務風險和提升流動性；並取消賣地條件中發展商興建政府或公眾設施的要求。

針對滬港通及深港通，就放寬「南向通」合資格投資者的門檻，又提出豁免內地個人投資者透過滬港通購買香港股票的20%稅款。