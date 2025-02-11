測量師學會倡由註冊工程師　負責認證簡樸房

港府提出取締劣質劏房，轉為規管「簡樸房」，昨日（10日）諮詢期結束。測量師學會會長梁志添今日（11日）出席傳媒午宴時表示，測量師學會亦有發表意見書予房屋局，認為劏房有其存在原因，但同時產生不少問題，建議政府為「簡樸房」作認證的註冊工程師，應由建築物條例下的註冊工程師較適合。被問及現時工程量減少，對測量師業界有否影響，梁稱測量師是全整體周期的行業，雖然對部分公司或有影響要裁員，但對其他範疇的測量師業界無好大影響。

梁志添表示，現時規管劏房的諮詢文件採納了多方意見，但對於諮詢文件指由專業人士作「簡樸房」認證，包括土木結構工程師、房屋工程師等，他認為認證需要對建築物條例有較深認識，所以建築物條例下的註冊工程師其實較適合做認證人員。

對於行業的人手安排，梁則稱測量師是全周期的行業，由樓宇發展、到落成後的保養維修管理等都有所涉及，故工程量減少對整體行業影響不大，即便整體經濟差了，樓宇維修仍然要做。梁又預計，在政府修訂建築物條例後，業界將會有更多工作要做，但如果經濟市道再差落去，對產業測量界影響會增加，因投資建議好多時由此類測量師提供建議，但相信對土地測量、物業及建築管理等影響不大。

此外，他又稱今年學會有不少關注議題，包括會在即將來到的《財政預算案》提出建議，成立證券化債券基金幫助樓宇維修，以協助延遲進行維修的樓宇大廈業主盡快維修；又建議推廣地理空間數據使用；善用AI（人工智能），革新物業管理設施管理；同時深化大灣區合作和資格互認等。

學會建築政策小組主席謝志堅表示，對於建築物條例修訂，目前正積極留意條例細節，計劃之後會正式回應政府諮詢。謝指出學會支持修訂，當中在罰款方面，學會建議可以設立分級罰款作處理；同時對於小型僭建物的界定範圍，他認為政府需要作出明確界定，而嚴重僭建物的定義也需要清晰說明。梁志添亦補充指，目前難以分辨何為嚴重僭建物，當局亦未有清晰指引，「僭建物就係僭建物，咩叫嚴重僭建物呢？我睇唔到個分別。」此外，政府修例建議指在物業交易時若有僭建問題，協助交易人士包括測量師、地產代理也需要負責任，謝認為需要清楚說明何人有法律後果，學會對此十分關注。

學會土地政策小組主席劉振江表示，目前香港地價大減，港府財赤嚴重，要令地價有顯著回升，劉認為政府應要由業主角度出發，而非由監管者角度出發，同時要加快處理土地發展的時間，「令塊地唔好曬太陽曬咁耐」，增加發展商買地意欲，「如果發展商早啲收到錢，地價亦會變高」。