促維持殘疾人士2元乘車優惠　團體強調滅赤勿向弱勢群體開刀

新一份《財政預算案》將於本月26日公布，香港失明人協進會今日(11日)向政府提交預算案建議書，強調政府的滅赤舉措不能觸動重要社福開支，不能犧牲弱勢群體的基本生活需要，促請政府儘量維持殘疾人士的2元乘車優惠，任何變動應先考慮針對60至64歲健全人士的資助安排。

該會就新財政預算案提出四大建議，包括儘量持殘疾人士2元乘車優惠，任何變動應先考慮針對60至64歲健全人士的資助安排；若無可避免需作出一刀切調整，應優先考慮把連接陸路過境口岸的公共交通路線，剔除於2元乘車計劃以外，並要求公共交通營辦商考慮為連接陸路過境口岸的路線提供優惠票價。

該會又建議，維持綜援及公共福利金計劃下各項現金津貼的水平，並嚴格按照社會保障援助物價指數的變動作出調整；維持向年度資助額不超過5,000萬港元的社福機構的資助額。又建議當局研究調撥尚有大額結餘且近年批款額偏低的基金，將部份結餘成立「無障礙環境基金」，以資助完善設施無障礙、服務無障礙、訊息無障礙及數碼無障礙的項目

該會會長黃俊恒表示，明白政府削減開支屬不可避免，但面對經濟不景，無論弱勢群體還是中小企及社福機構，一旦資源被削減，將難以覓得其他資源作出替補，處境會即時變得嚴峻，期望當局不要讓弱勢群體成為減赤犧牲品。