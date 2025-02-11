涉助蔡天鳳前夫潛逃　女被告稱擔當轉述角色　助男子不經海關離港

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪。其餘兩人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控串謀妨害司法公正罪。該兩名涉協助鄺港智逃走的被告之案件，今(11日)於九龍城裁判法院續審，控方播放女被告潘巧賢的錄影會面紀錄。潘稱有一名居於澳門的女性朋友找她「搭路」找同案男被告安排船隻出海，再找接駁船隻到澳門，以協助一名潘不認識的男子不經海關離港。

兩名被告林舜(41歲，遊艇公司職員)及潘巧賢(29歲，女，無業)同被控於2023年2月24日至25日之間(包括首尾兩日)，在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

據潘巧賢於警誡錄影會面指，她約於2013、2014年在澳門認識居於氹仔的Ivy，至於同案被告林舜，她則透過其他朋友而認識，且相識了約7年，她又指知道Ivy亦認識林舜。潘稱Ivy於2023年2月24日致電她問能否提供林舜的聯絡方式，稱欲協助一名友人避開海關離港，因好多大陸有錢人過關會「畀人捉去」。Ivy稱要找林舜安排船出海「當船P咁玩」，然後再找駁船到澳門。Ivy其後稱她會負責到澳門的船。

潘稱因林的微信有故障，所以她為Ivy及林擔當轉述的角色。其後Ivy開設一個群組，群組內除有她們3人，亦有一名不知名人士。她曾向Ivy查詢對方身份，Ivy稱是「Alex」。潘指當時以為「Alex」是網紅張欣欣的男友，故沒有再追問。

案件編號：KCCC 1111/2024