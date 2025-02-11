去年錄近9.5萬宗罪案　詐騙佔4.4萬宗　破案率僅3成

本港2024年發生94,747宗罪案，較2023年升5%，破案率則為30.4%。當局指，詐騙案帶動整體罪案數字上升，並同時拖低破案率，去年有逾4.4萬宗詐騙案，較2023年上升超過4,000宗，升幅為11.7%。如撇除騙案，去年整體罪案數字下跌185宗，破案率則上升1.75個百分點。

當局指，去年有44,480宗詐騙案，按年增加4,656宗，升幅11.7%，其中約60%是網上騙案，佔整體罪案近47%，有超過1萬人被捕，其中73%是傀儡戶口持有人。詐騙案上升主要是由於去年出現假冒電話客服新手法，相關案件有5,575宗，但相比起過去兩年，整體騙案的升幅已明顯收窄，涉及的金額亦下跌3,000萬港元。去年因洗黑錢罪行而被控的人有約1,500人，較2023年上升2.3倍；至去年底有47名傀儡戶口持有人的刑期增加了10至30%，最終獲監禁21個月至75個月不等。

其他罪案方面，去年有19宗謀殺案，較2023年下跌32%，是1969年以來第3低紀錄，破案率為100%，其中10宗個案涉及家庭或親屬之間的暴力，另外9宗涉及糾紛或工業意外等。傷人案則有3,614宗，微跌1%，少於10%個案與三合會有關，案件數字是50年來最低。同時亦有90宗行劫案，較2023年跌7.2%，是自1969年以來第2低紀錄，破案率為92.2%。另外，近年有人利用「深偽」技術(Deepfake)行騙。執法部門於去年10月和上月，分別瓦解兩個利用有關技術行騙的本地犯案集團，共拘捕58人，涉款近4億港元。