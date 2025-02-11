港漁農產品銷售點被批太少　議員倡善用街市吉檔予業界擺賣

上月舉行的本地漁農美食嘉年華吸引逾10萬人次入場選購港產的漁農產品。不過，多名議員今日(11日)在立法會一個委員會上提到相關產品的銷售途徑狹窄，在一般街市難以買到，又質疑個別產品在網上銷售平台的圖片模糊難吸客。他們促當局多做宣傳，善用食環署街市空檔予漁民農民銷售其產品。局方則指會從餐飲業着手，令市民在食肆用膳時吃到本地優質漁農產品。

港府在2023年制訂《漁農業可持續發展藍圖》，截至去年12月，全港共有280個農場、175個養魚場參加漁農自然護理署「信譽農場計劃」及「優質養魚場計劃」。漁護署與魚類統營處及蔬菜統營處開發「本地魚菜直送」手機流動應用程式及購物網站，並透過零售商在100個地方銷售。

不過在立法會食物安全及環境衞生事務委員會上，多個議員點出相關推廣存在不足。其中議員陳凱欣指出，過去透過漁護署品嘗過本地農作物，認同十分新鮮美味，但只在嘉年華或網上才見到相關產品，但在她間中前往的九龍城街市卻未見到，指出全港只得100個銷售點是太少，幾乎連本地人都不知道本地農作物的特色。她認為港人對食品質素要求提升，促署方協助打入零售市場。

議員陳振英則表示，部分「本地魚菜直送」上的漁農產品相片模糊不清，但「人靠衣裝」促當局檢視產品圖片，更換相片以增加吸引力。議員何俊賢則提到香港的鮮活食品批發市場冷凍庫不足，產品在一兩日內未銷售出便要棄置，令食肆寧願在深圳採購食品，阻礙本地漁農產品的銷售，又指漁農產品的銷售過於集中在香港，促請署方善用《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)，多向內地推銷相關產品。

漁護署署長黎堅明回應指，認同現有銷售點數量不足，市民在街市亦難分辨本地魚產品，並指相關產品在餐飲業很有發展潛力，會多向此方向着手，亦會多從消費者眼球去處理銷售安排。他提到，漁農戶難以獨力開發新產品，因此當局會透過市場/合作夥伴，協助開發預製菜等新產品，並建立品質檢定等，做好本地品牌。

黎堅明續指，會在批發市場加添冷凍設施，其中大埔魚市場會先行加裝，方便加工及冷藏魚類。他提到過去當局曾透過部分平台在內地銷售本地漁農產品，但因新冠疫情而有阻滯，會適時再推；而現時運往大灣區銷售的產品主要是急凍魚，皆因新鮮產品受檢疫等限制，需再與內地海關部門商討安排。

至於被議員謝偉銓問到多幅農地改劃作其他發展，環境及生態局局長謝展寰指出，善用土地發展其價值更重要，因此限制農地發展並非最佳方式。反之，局方會設法提升本地農產品的價值，令更多人願意參與發展農業之餘，亦協助農地持有人配對農民以善用農地。