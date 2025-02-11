中電研發智能系統實時監察電網　識別風險及外物干擾發警報

極端天氣愈趨頻繁，近年亦多次影響本地供電。中華電力與本地網絡營運商合作，研發全新的智能管理系統Grid-V(天眼通)，整合現時各種監控系統的約3,000個數據點及鏡頭，並利用人工智能(AI)實時識別關鍵電力設施的潛在風險和異常狀況，毋須等待工程人員巡視郊區才能找出故障位置作維修，提升供電可靠性。他們又在中電沙田中心設Grid-V狀態監測中心以便即時應對突發情況。

Grid-V系統在去年9月首次應用在中電的電網，透過約3,000個數據點及鏡頭全天候實時監察供電系統，覆蓋關鍵電力設施、變電站、高壓開關設備、架空電纜等輸電線路。根據人工智能分析，系統會識別異常情況，自動發出不同程度的警報，通知工程人員處理。工程人員亦可隨時隨地一覽中電整個供電範圍及網絡，加強集中監察及管理。

中電提到，過去不少電壓驟降事件是由外物干擾而引起，以往需要派出工程人員巡視線路，查找故障位置，特別是鄉郊地區，工程人員需要步行前往山野，巡查線路需時。而新系統配備的人工智能可辨認火燄、煙霧等潛在災害，亦能識別大型吊機、掘路工程，以及無人機和風箏等飛行物件，當有外物接近架空天線並可能造成干擾時，系統會即時發出警報，通知工程人員到相關位置作跟進，提升巡查及維修效率。

而系統內的監控鏡頭亦可因應現場環境需要，調整視角監察供電系統；部分鏡頭更加設紅外線熱影像功能，有效探測設備及其附近環境的異常狀況，例如探測設備過熱的情況，提示工程人員採取措施保護電力系統。

中電又說，在系統應用初期便發現有起重機吊臂接近架空電纜，可能對供電系統造成干擾。工程人員接報後迅速到達現場評估風險，有助工程人員加強與現場承辦商協調；又在上月11日傍晚元朗雞公嶺山火期間，透過系統多角度鏡頭實時監察電塔附近的火勢發展，快速評估火場狀況，決定安排調動供電點，以確保附近的電力線路安全。