流感兇猛多地大爆發　居日港人授保命錦囊

本港處於流感高峰期，而港人旅行熱點如日本、南韓等地流感肆虐，台灣女星大S徐熙媛遊日時染流感不治，令外界關注流感的嚴重性。居日港人向《東呼即應》分享在日求醫小貼士，即使不懂日文，亦可寫漢字與醫生作溝通。醫生則分析，香港流行甲型流感H1N1病毒株，北半球多數地方亦爆發同種病毒株，有機會致呼吸衰竭、心肌炎及敗血症等併發症。患慢性病、孕婦、小童及吸煙者高危。中醫師則建議，外遊前，可以袋定銀翹解毒片、葛根湯等中成藥傍身。

根據衞生署衞生防護中心最新數據顯示，今年第5周即從1月26日至2月1日期間流感確診率為9.67%，其中89%屬於甲型H1流感病毒。另外，還錄得55宗成人嚴重個案，當中包括32宗死亡個案。除本港外，日本、南韓等地近期的流感疫情同樣嚴重，日本的流感疫情在入冬以來就已爆發。據日方統計顯示，從去年9月起累積患者人數就已經突破了950萬人。

《東呼》找來了居日港人Peggy sensei分享其求醫貼士，Peggy sensei表示，自己曾感染流感，在新年時期更是病得很重，一度高燒至38.5度。Peggy sensei還表示，在日本就醫時溝通或是一個難題，許多日本醫生未必懂中文或英文，即便在大醫院也不一定有翻譯員。若是要與日本醫生溝通，說英文不如用紙筆寫下漢字，例如自己有咳嗽、頭痛及發熱等症狀，日本人也能大概看懂漢字。

Peggy sensei提醒，找醫院時可以利用網上地圖搜尋「病院」兩字，即會顯示可供就醫的醫院或診所的所在地，但有些則可能需要提前預約，臨時上門很可能會「摸門釘」，但若身體不適的話即便需要預約也要前往醫院。Peggy sensei強調，發燒時千萬不要浸浴，旅客也要提前檢查清楚旅遊保險的賠償方法。日本人有國民保險，醫藥費只需要自費三成。若是外國人就必需當場支付所有費用才能離開。

家庭醫生林永和指，北半球多地爆發的流感是同一種甲流毒株，病人感染後病毒會擴散至下呼吸道甚至全身，會引致病毒性肺炎或繼發性的細菌肺炎，從而導致呼吸衰竭的重症。林續指，若病毒去到心肌則會有心肌炎；去到腦部則會引致腦病變；若進入血液中則會引致敗血症。林表示，若患者本身已患慢性病可能會導致出現重症，同時糖尿病患者、吸煙者以及孕婦都是高危群體。

林永和還表示，不少小孩的免疫系統在新冠後沒有接觸過其他病毒，感染流感後出現重症的機會也較大，而疫苗則可將出現併發症的機會減低三成至七成。另外，若不幸染病，在病發的48小時內服用抗病毒藥物也可有效減低病毒的繁殖。

對於流感，註冊中醫師劉善如則表示，如果有發高燒、口乾及咽痛的症狀則多屬於風熱型，可以用銀翹解毒片或者銀翹散。而以咽痛為主要症狀的感染則可以用板藍根沖劑、金銀花以及連翹。但若沒有發炎感染的情況則不建議服用，長期服用這些藥物的話反而會致免疫力降低，減弱脾胃的消化功能。劉還指，若有惡寒、發冷明顯、輕度發熱及嗜睡疲倦則多屬風寒型，可以用葛根湯緩解症狀。咽癢、痰多及咳嗽則可以服用川貝枇杷膏或者順氣止咳化痰丸。