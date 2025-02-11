中國東盟高官磋商明起舉行　孫衞東率團出席

第31次中國-東盟高官磋商，將在周三（12日）至周五（14日）在浙江寧波舉行。中國外交部周二（11日）宣布將由副外長孫衞東率團出席，與中國-東盟關係協調國，以及東盟輪值主席國馬來西亞東盟事務高官阿姆蘭，共同主持會議。

中國外交部發言人郭嘉昆周二在例行記者會上表示，中國-東盟高官磋商是中國與東盟國家外交部門的重要年度對話合作機制，中方希望透過磋商，推動落實中國-東盟領導人會議重要共識，就新形勢下東亞合作深入溝通，並就共同關心的地區和國際問題交換看法，推動中國東盟全面戰略夥伴關係向前發展。

另被問及中方未有根據《聯合國氣候變遷綱要公約》要求，按時提交國家自主貢獻目標；郭嘉昆回應，中方將本着積極負責任的態度，基於自身國情能力和發展階段，在今年適時通報2035年的國家自主貢獻目標。郭嘉昆強調，中國是應對氣候變遷的實幹家和行動派，將按照自己的路徑方式和節奏，確定不移地兌現已承諾的生態目標。目前中方正依照巴黎協定及首次全球盤點的要求，研究制定新一輪的國家自主貢獻。