台現役士兵爆持大陸身份證　陸委會稱將加強宣導

台灣法務部調查局日前調查當地人擁有大陸身份證時，發現海軍168艦隊濟陽級軍艦一名楊姓士兵竟也擁有大陸身份證，且時間長達10年。陸委會周二（11日）表示，現職軍公教人員不得赴陸設籍、申領身份證、定居證及居住證等，已請各機關加以宣導。

台灣海軍艦隊指揮部周一（10日）表示，楊姓士兵原為常備兵役軍事訓練役男，入伍後轉服志願役士兵，近期反映於入營前在不知情的情況下，由其陸配母親逕自取得大陸身份。海軍艦隊指揮部指出，已協助楊姓士兵向內政部移民署提出保留中華民國籍意願。移民署周二表示已接獲海軍司令部等相關機關通知，正針對本案案情查證，將依調查事實及證據等結果，會同大陸委員會等權責機關，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法規審慎續處。

陸委會透過書面回覆台媒表示，近期已邀集相關機關研商，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。陸委會提到，關於上述個案，防衞部門尚未完成行政調查，陸委會將會同相關主管機關視調查結果續處。至於有台灣業者協助代辦大陸身份證，陸委會回應，業者協助代辦大陸大陸身份證涉及未經許可與北京相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。