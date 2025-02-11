元宵綵燈會明晚文化中心外舉行　6米高喜鵲宮燈最吸睛

明天(農曆正月十五、12日)便是元宵佳節，傳統上年輕男女會出外賞花燈、猜燈謎，互相結識。位於尖沙咀的香港文化中心露天廣場，康文署明晚將舉行春節「乙巳年元宵綵燈會」，展出熊貓、孔雀等綵燈，更展出6米高、以牡丹和喜鵲點綴大型宮燈的《燈魚躍動•歲歲豐盈》，將在晚上6時至11時亮燈。另有多個少數民族歌舞等會在明晚綵燈晚會上演。

天色漸黑，但尖沙咀文化中心外在各式各樣的璀璨綵燈下「燈火通明」，例如近日大熱的熊貓造型花燈，吸引眾多小童觀賞及「打卡」，另有孔雀、狐獴及松鼠造型的綵燈。而最吸睛的莫過於6米高大型宮燈的《燈魚躍動•歲歲豐盈》。它以牡丹和喜鵲點綴，四圍擺設天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈。

本地紮作師傅冒卓祺介紹，大型宮燈以傳統年畫為靈感製作，團隊花約個半月時間製作，用上竹、鐵線及紗紙等物料，並加入香港非物質文化遺產的元素，例如舞獅及黃大仙信俗等。其中，兩隻紙紮醒獅穿長衫、手持籤筒及揮春，站在兩隻紙紮鯉魚上，寓意年年有餘。

另外，康文署邀得貴州文化演藝集團在明晚7時半舉行的元宵綵燈晚會演出，呈現苗族、布依族、侗族等少數民族的歌舞及雜技表演，亦會有本地無伴奏合唱表演，以及燈謎競猜活動。會場內亦有「多彩貴州」非遺市集，展示非遺手工藝、銀飾、蠟染等物品；「秘景貴州」圖片展展示當地生態、人文風貌等攝影圖片，市民可從中欣賞貴州的多彩文化與了解其民族風情。