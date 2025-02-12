被揭網售劣質棉被　兩地市監部門查封企業

有企業涉用廉價廢棄材料製成棉被，冒充「一級長絨棉」被芯銷售。

內地近日有消費者在網購平台購買棉被後，送往第三方機構檢測發現含棉量僅4.8%，主要成分為聚酯纖維。內媒周一（10日）報道，記者深入調查發現有作坊式小工廠回收廢棄材料，粉碎製成絮狀，加工後製成棉被銷往全國。涉事企業所在地江蘇蘇州市和浙江湖州市的市監局周二（11日）通報，對涉事企業採取了抽樣檢測、查封扣押、立案調查等執法措施。網購平台上的涉事商品也下架處理。

消費者姚先生（化姓）發現劣質棉被問題後，曾向網購平台客服投訴，但對方強調平台不售假，又質疑檢測報告真實性。他隨後收到來電自稱是賣家，試圖協商和解，願按「假一罰十」金額賠付並報銷檢測費用。內媒調查為涉事網店供貨及生產的企業和工廠，發現棉被內的劣質材料來歷不明，相關負責人宣稱購自當地織布廠，但無法出具相關採購證明。有工廠生產現場髒亂，產品合格證可依客戶要求隨意訂製，質檢程序形同虛設。

湖州市監局通報稱，針對內媒報道南潯區、德清縣有關企業涉用廉價廢棄材料製成棉被，冒充「一級長絨棉」被芯銷售等情況，當局聯合公安部門到場檢查及處理。當地市監部門將全面排查全市相關生產經營主體，嚴厲打擊以假充真、以次充好等違法行為。蘇州市將持續排查相關企業，嚴厲打擊違法行為，維護消費者合法權益和公平競爭市場秩序。