最高法公布網絡敲詐勒索案　受害者憂私隱曝光拒報警

最高人民法院周二（11日）發布6宗利用網絡敲詐勒索犯罪的典型案例，指有不法分子利用網絡傳播門檻低、速度快、影響大的特點，肆意製造、散播謠言和負面訊息非法斂財，引來民眾強烈投訴。最高法發布一宗利用裸聊敲詐勒索的跨國犯罪案件，團夥主犯被判囚12年6個月，罰款10.5萬元（人民幣，下同，約11萬港元）。

最高法此次公布的典型案例涉及網絡造謠、惡意索賠、曝光企業「黑料」後尋求「商務合作」、借裸聊實施威脅等多種敲詐勒索新型犯罪手段。涉案人員以非法佔有為目的，採取威脅、要挾手段迫使他人基於心理強制交付財物，已構成敲詐勒索罪，法院從嚴懲處。法院在審判過程中發現，有受害者因擔心私隱暴露而不敢報警，導致部分犯罪行為未被及時制止和打擊。

其中一宗案例顯示，李某與胡某於2020年7月至9月合謀透過裸聊方式實施敲詐勒索，指示團夥成員冒充女性引誘受害人裸聊，趁機拍攝不雅影片，並向對方手機植入病毒，讀取手機通訊錄訊息，其後再藉威脅散布其不雅照或影片，向超過30人索要逾70萬元（約76萬港元）。除主犯李某被判刑外，其他從犯被判囚6年至9年不等。