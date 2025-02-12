元朗3爺孫命案　九旬翁與兒子伏屍村屋　19歲孫仔朗屏邨墮斃

元朗發生離奇命案，3爺孫俱亡！昨日(11日)晚上8時12分，1名男子報案，指發現有人在元朗宏達路振興新村地下一間村屋內昏迷。警員接報趕至調查，發現單位內有2名男子昏迷倒臥上址，經檢查後證實2人已經死亡。警員封鎖現場調查事件起因。在雙屍命案揭發5分鐘後，即晚上8時17分，執法部門接報1名男子在朗屏邨悅屏樓墮樓，當場死亡。

消息指，振興新村兩名死者為父子關係，父親年約90歲，兒子年約60歲，而朗屏邨墮樓男子則為九旬翁19歲孫仔。大批警員圍封兩個案發現場通宵搜證。據悉，警員在村屋內檢獲利器，兩父子頭部均有傷痕疑為致命傷。由於警員在調查期間降雨，故需搭起藍色帳篷遮蓋證物，正追查兩宗案件有否關連。

有街坊指出，其中一名死者年約70歲，人稱「文叔」，居於涉案單位接近30年，該單位原本開設食肆，但多年前已結束營業。據了解，文叔平時騎乘三輪車出入，惟去年下旬起不良於行，需以電動輪椅代步，近年已甚少見他外出，文叔的孫兒不時前來探訪，今日則聽聞孫兒登門探望揭發事件遂報案求助。

該街坊又指出，「文叔」獨居上址，早年在錦田居住，形容他為人健談，出入會與街坊打招呼。不過自農曆新年後，街坊未曾與文叔碰面，以為他入了醫院，近日未曾聞到異味。

另現場有消息指出，在昨日傍晚時分，有人目睹有形迹可疑人士，駕乘車輛經村口車閘進入村內，他們落車後進入涉案村屋，至晚上有人先後離去。警員正根據閉路電視錄影片段，追查懷疑涉案人士，並呼籲目擊者或任何人士提供資料助查。