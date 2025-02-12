投訴景區設擺渡車斂財　遊客憂人車同行存隱患

內媒周二（11日）報道，愈來愈多旅遊景區被揭設置擺渡車斂財，出現車票價格偏高、綑綁銷售和乘搭不便等問題，引來遊客不滿，有指部分景區刻意將大門設至距目標景點很遠，使乘擺渡車成為遊客必選項。有遊客投訴，除擺渡車強制消費外，擺渡車在景區內的行駛路線與遊客行走區域重疊，容易產生安全問題。

來自廣東梅州市的謝先生在農曆新年期間前往粵東大峽谷景區遊玩，停車後發現距景區大門較遠，需行走2公里。因擺渡車收費每人20元人民幣（約22港元），謝先生感覺不值，決定和家人步行入園，但發現路面狹窄，車輛與行人混行，擺渡車車速快，差點撞到孩子，顯得很不安全。內媒指，此類情況並非個案，山西大同懸空寺、陝西西安翠華山等其他知名景區，也有遊客反映類似問題。

報道指，旅遊景區作為經營性場所，想辦法創造消費場景、增加獲利空間，本身是無可厚非的事，但不能自恃擁有風景名勝，便肆意損害遊客體驗，以此強制要求遊客付費。更有遊客抱怨，景區禁止私家車入內，固然是為了維護秩序、保護環境，但無必要將停車場和景點隔得那麼遠。有專家建議，應提升擺渡車得服務品質和安全水平，實現景區和遊客雙贏。