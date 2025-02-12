瑪嘉烈爆產志賀毒素大腸桿菌男醫亡　專家指或經共用洗手間傳播

衞生署衞生防護中心昨日(11日)公布，瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，共涉3宗病例，全為該院腫瘤科醫生，其中一名醫生已於本月7日不治。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日(12日)在電台節目表示，該3名醫生在辦公室共用的洗手間，也可能是傳播的途徑。衞生防護中心已經取得包括廁所的環境樣本，將作進一步化驗及調查，期望找到傳播途徑，但因院方之前已做過消毒，找到機會變相減低。

袁續稱，現在沒有排除任何可能性，包括不排除死者體內有其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病症或輻射引致死亡，病理科會做死因研究，抽出組織檢查，進行基因排序調查死因。袁又稱，該3名醫生有腹瀉症狀，其中2人驗出產志賀毒素為陰性，暫時懷疑他們是服用抗生素後留大便化驗，所以未能驗出。

袁又稱，不排除會有其他人感染，但病人受感染機會很低，因為產志賀毒素大腸桿菌不是經空氣傳播，普遍源頭為食物或水污染，亦有機會透過植物如芽菜，或未經消毒的物品傳播，而醫生檢查病人前也先做消毒衞生，醫院亦已進行環境深層消毒，加上環境乾燥，醫護人員衞生意識良好，可阻斷傳播鏈。但他呼籲醫管局人員，如有肚瀉情況，不要隨便吃抗生素，因為一旦感染了產志賀毒素，服用抗生素可能會更嚴重，甚至發生「怪的併發症」，應先驗清楚大便，了解何種藥物有幫助。