150隻大熊貓雕塑立會亮相　主席：推熊貓經濟內地AI叻過議員

大熊貓孖B下周日(16)正式與市民見面，乘着今日(12日)是元宵，立法會綜合大樓地下大堂今日開始擺放150隻各種造型的大熊貓雕塑。主席梁君彥指這是立法會首次擺放的大熊貓雕塑，在本月底之前都歡迎市民和遊客前來打卡。

梁君彥指去年中央政府向香港贈送大熊貓「安安」同「可可」，已經在香港生活了18年的「盈盈」同「樂樂」更誕下一對龍鳳胎「家姐」同「細佬」，成為歷來第一對Made in Hong Kong的大熊貓。由下星期日起，一對港產大熊貓BB將會同公眾見面，預料大熊貓熱潮又起。他認為6隻熊貓是國寶，也是香港之寶，深信牠們一定會為市民和旅客帶來更多的歡樂。

他續指現時香港有6隻大熊貓，是內地以外最多大熊貓的地方，如何推動熊貓經濟，從中製造商機，他表示，曾請教現在熱爆的DeepSeek，DeepSeek認為應該把6隻熊貓從觀光資源轉化為文化符號，更能吸引家庭客戶、瞄準高端生態旅遊市場，DeepSeek又提供10多項具體建議，叻過好多議員，當中包括打造大熊貓IP生態圈、在海洋公園大熊貓館增建4D特色生態劇場，舉辦全港小學生貓命名的投票活動等，有關建議值得文體旅局考慮。

文體旅局局羅淑佩就今日指正月十五元宵節，剛好有些微雨，象徵着春回大地，今年水頭充足。她指大家提起大熊貓都好開心，今日有立法會擺放150隻各種造型的可受大型貓雕塑，正好配合海洋公園一對大熊貓BB「家姐」同「細佬」於下星期日正式和大家見面，屆時香港又是無處不旅遊的時候。

她指大熊貓除了歡欣之外，亦要化成產業，又指梁君彥引述DeepSeek的部分提議跟局方不謀而合，會研究怎樣落實。