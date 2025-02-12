元宵節全港223對新人登記結婚　入境處將軍澳婚姻登記處爆滿

今日（12日）是農曆正月十五元宵節，亦是中國的情人節，不少情侶都選擇在今日修成愛情正果，註冊結婚締結良緣。入境處資料顯示，今日全港共有223對新人登記結婚，在婚姻登記處註冊的佔127對，當中位於入境處總部的將軍澳婚姻登記處預約爆滿，共有23對新人註冊。同時，入境處總部還特別設有「囍存檔案」展覽，入境處樂隊亦特別駐場演奏，演奏曲目包括「情義兩心堅」、「老派約會之必要」和「送我一朵玫瑰花」。

相戀近5年的魏氏夫婦表示，之前預約過程十分順利，認為元宵佳節是結婚的好日子，對有記者採訪也覺得驚喜。雖然今天下着細雨，卻無礙美好心情，反而覺得十分應景，形容雨水滋潤了大地，感謝家人朋友能到現場祝福。

另一對相戀7年的廖氏新婚夫婦表示，結婚是步入了人生的另一階段，能在今日註冊感到十分激動和開心。對於為何選擇元宵節註冊結婚，廖先生表示，本身有找玄學師挑選過日子，指今日是結婚的吉日，適逢元宵節，就更有特殊意義，所以就決定在今日共偕連理。之前有朋友曾在入境處將軍澳總部登記，知道環境很好，同時亦聽聞很多人會選擇今日結婚，所以他們早在去年11月已預約。廖太亦夫唱婦隨，附和稱元宵節是中國的情人節，自古以來都是男女約會的好日子，認為今日結婚也屬錦上添花。

後日（2月14日）亦是情人節，也是不少新人選擇結婚的日子，入境處資料顯示，已遞交擬結婚通知書並打算於情人節結婚的新人共有184對，對比去年情人節多了45對。