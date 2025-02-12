金鐘前特首辦遷灣仔入境處大樓　裝修費平逾半涉280萬

外界一直批評位於金鐘太古廣場的前行政長官林鄭月娥的辦公室租金高昂，要求搬回政府物業。該前特首辦今年5月約滿，政府指計劃把該辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程現正進行中，預算費用約280萬港元，沒正面回應會否因包入境處大樓等重置計劃，前特首辦日後需否再次搬遷。

政府回覆議員田北辰的書面提問，指政府在2022年5月起租用了金鐘太古廣場一個辦公室單位為第4位前任行政長官的辦公室，租約為期3年。有關裝修工程由建築署負責，工程費用為655萬港元。

該辦公室單位的租約將於今年5月屆滿。政府經與業主協商後，業主已同意政府可以按目前情況交還有關單位，而無須進行還原工程。政府計劃將該辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程現正進行中，預算費用約280萬港元。

對於新前特首辦的支援，政府重申會繼續按香港特別行政區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會報告書的建議，為所有前任行政長官提供支援包括設置適切的辦公室和行政支援，以協助他們為香港進行推廣和禮節性工作。

就田北辰問及有否評估，該辦公室遷往位於灣仔的入境事務大樓後，會否因應政府計劃重置包括入境事務大樓在內的灣仔海旁3座政府大樓，以騰出灣仔區的珍貴土地作會議、展覽和商業用途，而又要開展再次需要搬遷；如有評估而結果為會，政府會否考慮一個更長遠的方案，以避免浪費公帑？

但政府沒正面回應，只重申為提供更多會展設施以進一步促進香港會展業的長遠發展，政府正繼續按計劃推展香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，而這個項目涉及將灣仔北3座政府大樓、告示打道花園及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。其中，在獲得立法會財務委員會的撥款批准後，政府已展開重置港灣消防局項目，把港灣消防局重置於分域碼頭街及龍合街交界的用地。