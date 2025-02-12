賣豬仔兩年28宗　9港人仍在東南亞禁錮　當局指緬甸狀況複雜

近年港人被「賣豬仔」到東南亞國家被禁錮事件頻生，近日又再死灰復燃。議員容海恩今日(12日)在在立法會提出相關的口頭質詢，當局回應指自2023年至今年1月，執法部門共接獲28宗有關香港居民聲稱被禁錮在東南亞國家但無法離開的求助個案，其中19人已返港，至於其餘9人，有8人在緬甸，1人在柬埔寨，專責小組將繼續跟進。在本港方面，期間警方共拘捕11人，涉及誘騙受害人到東南亞國家並從事非法工作。

容海恩要求當局交代過去2年，每月政府接獲疑被誘騙及禁錮個案的宗數、涉及國家和成功被救的人數；以及相關個案中被捕、被起訴及成功定罪的人數和判罰、政府有否計劃針對騙徒的最新手法加強宣傳教育工作。她又關注政府在營救方面的難處，畢竟還有差不多一半人士被困於柬埔寨和緬甸，但當局主要在泰國方面做協調，會如何營救身在緬甸和柬埔寨的市民。

當局回應指在2022年8月成立專責小組協調相關執法部門，就有關個案進行跟進工作，為求助人士提供一切可行的協助。鑑於近期的事態發展，上月專責小組再到泰國與相關單位協調，並與泰國司法部轄下的專責特別調查組及專責打擊人口販運的部門首長開會，全力爭取獲救港人盡快回港，並繼續協助積極跟進所有仍未返港的相關求助個案。

涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案。執法部門在2023年至2025年1月共接獲28宗，當中19人已回港，至於餘下的9人，相信8人在緬甸，1人在柬埔寨。專責小組會繼續致力跟進，為求助人和家屬提供適切可行的協助。執法部門就此類誘騙受害人到東南亞國家從事非法工作騙案共拘捕11人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺詐手段取得財物等罪行。

在同一個時段之內，有兩名在2022年被捕的人士被起訴串謀詐騙並罪成，分別判監36個月和5個月。自2022年起，執法部門已留意到相關騙案的手法，並透過不同渠道和平台播放防騙短片，提醒市民免落入騙局。

當局承認被困的港人主要在緬甸和柬埔寨，會透過國際刑警與在地的相關執法部門聯繫提出要求協助；入境處會透過外交部駐港特派員公署向緬甸和柬埔寨的使領館提出協助。因應近期事態的發展，目前主要是透過泰國方面的協助，並繼續與泰國使領館保持聯繫。緬甸目前的狀況比較複雜，尤其是邊陲地帶，緬甸政府能夠控制的範圍是比較少，現在都是透過泰國方面與港府聯繫，嘗試找出被困的港人。

議員郭偉強指 坊間有所謂中介人，將當局的低調部署轉為高調，某程度上發放交贖金就可以交人的信息，相信對於被擄人士的家庭都形成影響，關注局方對有關的信息的態度，獲釋回港的19宗當案有多少是付出交贖金。

當局回應指一直都有清晰告知家屬，不要相信任何自稱中介人，因為已經發生過一些自稱中介人的騙上騙案件。如果家屬收到任何相關的要求，應直接和執法部門聯繫。對於一些協助港人家屬的人士，當局理解他們協助家屬奔走，他們發放出來的訊息主要都是來自家屬的資訊，政府曾跟相關人士溝通過，他們亦理解當局目前的工作，是不適宜就營救行動的細節講得太多，以免影響及後9位人士的營救工作。