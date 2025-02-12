監管沙盒試點項目第一季公布結果　議員關注無人機空域安全

外界要求政府加快發展低空經濟追落後，議員葛珮帆今日(12日)在立法會提出相關口頭質詢，當局回應稱首批監管沙盒試點收到72份申請，預計今年第一季公布結果，且隨即開展有關工作，而視乎首批試點項目的推行情況，稍後政府將公布第二批監管沙盒試點項目的申請詳情。

葛珮帆指低空經濟涉及產業鏈長、應用場景廣泛，發展潛力巨大。要求交代政府去年年底接受首批低空經濟監管沙盒試點項目申請的處理進度，以及申請成功的項目何時開展。又關注政府會否參考內地有關政府部門的共享協作經驗，推動制度創新以改革城市管理。

運輸及物流局局長陳美寶除交代監管沙盒試點項目外，又政府正檢討現行的民航法例和規管制度，目標會在今年的第二季向立法會提交第一階段的修例建議，譬如擴大現行《小型無人機令第448G章》的規管範圍，涵蓋重量介乎25至150公斤的無人機，並同步會就1995年《飛航香港令第448C章》加入條文，賦權民航處處長會在符合民航安全的前提下，容許載人的先進空中運輸系統(AAM)，在特定的條件下進行試飛，藉此加速推進未來監管沙盒的試驗項目。

長遠而言，政府正着手研究為重量超過150公斤的各類AAM制訂新的專用法例，相關修例工作不單配合未來技術和應用的發展，亦為日後低空載人飛行活動是奠定基礎。

議員陳紹雄指美國過去8日出現了3宗空難，其中一二九撞機事件對全球低空經濟發展帶來挑戰，如何吸取教訓，怎樣防止將來可能有數以萬計的無人機在空域出現碰撞的情況，當中涉及到空域安全監控和管理、保險配套、以致技術人員的培養，關注發展低空經濟工作組在這方面的最新發展。

陳美寶回應時強調安全是最重要的，政府在監管沙盒試點項目的時候，其中一個很重要頂層布局就是基礎建設體系裏面，無論是起降點的硬件設施，以至信號接收的要求等，都會匯聚於整個低空經濟的智能網和安全監察的系統裏面，缺一不可，特別就無人機的安全操縱和避障功能，以至緊急程序和社會安全，都是政府非常着重的部分。