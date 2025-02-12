足球小將西班牙集訓受傷腦死　家屬控北京足協拒付醫療費

內地一名足球小將早前在西班牙集訓時受傷致腦死亡，家屬控訴北京足協不願支付醫療費，質問「「以後中國足球還有誰敢踢」。北京足協周三（12日）回應稱，目前已與家屬達成一致，將該足球小將帶回國內繼續救治，將全力保障後續治療。

博主「大琪 呀哈比比」周二（11日）在社交媒體發文稱，其弟弟、北京國安U19梯隊球員郭嘉璇近期由北京足協組織前往西班牙馬德里集訓，上周四（6日）在一場與當地球隊的比賽中，跟對方球員碰撞，頭部受傷昏迷，送院急救。在北京足協安排下，其父上周六（8日）抵達西班牙，了解到郭嘉璇已被西班牙醫院認定腦死亡，院方同意周三讓他轉運離開。其父不願在當地對郭嘉璇解剖驗屍，仍想將他帶回國內繼續治療，於是向當地法院提交諒解書。

該博主稱，北京足協原承諾將為郭嘉璇後續的治療負責到底，但在諒解書提交後則稱只負責在當地治療和轉運回國的費用，回國後的治療費由雙方共同承擔，賠償問題再商議。北京足協工作人員回應指，一直在全力保障郭嘉璇的救治工作，事情已處置好，但未透露後續治療費用由誰承擔。對於有傳此次集訓沒為球員購買全額運動意外保險，而是以普通旅遊保險代替，工作人員則稱只是揣測。