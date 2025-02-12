大灣區航空取消逾百航班　報告指涉內部欠溝通

大灣區航空2月及3月期間取消128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客受影響。大灣區航空近日就事件向政府提交報告，指是次航班編排失誤的成因，主要是內部缺乏溝通，以及客戶服務運作未能作出配合，已深入檢視和採取必要措施聯絡所有受影響乘客，妥善提供替代方案，包括退票及轉乘其他航班，並確保日後不會再發生同類情況。

報告又提到，大灣區航空於去年12月修訂了公司航務運作以外範疇的管理層架構，包括新增聘商務及規劃的管理人員，他們均擁有來自其他航空公司，包括本港航空公司的相關經驗，並負責管理及執行飛機資源調配。相關管理團隊已離開了大灣區航空。

此外，報告提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、就航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。

運輸及物流局及民航處表示，會密切跟進報告提出的各項改善措施的實施進度，防止同類事件再次發生，亦會繼續與大灣區航空就其航空網絡發展、機隊及人手情況保持緊密溝通，確保在民航資源用得其所的同時，本地航空公司能穩步有序地發展。