衞生署申加開4首長級職位　藥械監管中心或發展成獨立機構

政府為改革藥物器械審批，正籌備成立香港藥物及醫療器械監督管理中心。衞生官員今日（12日）於立法會人事編制小組委員會上，提出於衞生署加設4名首長級常額或非公務員職位，包括公共衛生總監和衛生署助理署長職位等，作藥械監管中心總監、副總監，以及兩位助理總監。他又稱，衞生署將同時刪除4個常設顧問醫生職位，形容今次建議不影響編制，且按平均員工開支總額估計，政府每年可節省約240萬港元。據早前計劃中心架構上原直屬衞生署，但官員就指，為配合人員薪酬調整，中心很大機會發展成獨立第三方機構。

官員表示，藥械監管中心需自行監督數據，工作量將上升，有需要持續增加人手，讓香港邁向「第一層審批」。而目前衞生署藥物辦公室、中醫藥規管辦公室，以及健康科學及科技辦公室的7個現有首長級常額職位，將在中心成立後被重新調派至該處，以支援中西藥及醫療器械的註冊及監管工作，及後亦會適時再調派400多名衛生署職員至中心工作。

中心成立後將培訓出總監級藥械人才，有議員關注當局的「留人才」措施。官員指，現時有措施確保培訓出的人才會於中心內服務一段時間，但由於藥械監管中心要處理的工作較新，在藥械第一層審批上有需要引入外來人才，而這類人員的薪酬較高，本港亦應加強薪酬上的誘因。因此，中心長遠很可能成為獨立第三方機構，而非政府轄下，並因應全球趨勢調整人員薪酬。