元朗3爺孫命案列謀殺自殺　案件動機及死因待查

執法部門昨晚(11日)8時10分接報，指元朗振興新村一間村屋有兩名男子倒斃屋內，約5分鐘後，再接獲一名19歲男子懷疑從元朗朗屏邨悅屏樓高處墮下。

據悉，振興新村現場為面積450呎單位，警員接報到場時，發現大閘虛掩，於近廚房兩男倒臥地上。93歲男子臉、頸及背部有多處被利器刺傷及割傷，並大量出血，69歲男子面部、頸部、前臂及胸部多處被利器刺傷及割傷傷勢及大量出血，約晚上8時50分，證實二人死亡。兩人身旁有染血的22厘米長廚房剪刀及21厘米長生果刀。屋內沒有搜掠痕迹，二人身上有財物。93歲男子獨居上址，與69歲男子為父子關係。

朗屏邨死者為19歲男子，於約8時30分在現場證實死亡，他為69歲男子的兒子。警員於18樓走廊發現死者個人財物，相信為墮樓地點。初步調查相信19歲男子曾獨自前往及離開振興新村單位，然後獨自前往朗屏邨。他墮樓前曾報案，通知振興新村事件。案件循謀殺及自殺方向調查，兩名年長男子死因有待法醫的進一步檢驗才能確定。

調查相信，兩名較年長的死者首先返回振興新村，其後19歲男子獨自前往振興新村，亦獨自離開振興新村，暫時相信現場未有第4者存在。據了解，3爺孫無業，過往沒有彼此之間糾紛紀錄。執法部門會透過閉路電視、科學鑑證、屍體檢驗，才能還原單位內案發經過。與此同時，案件的動機仍在調查中，方向包括三名死者的背景、於家庭內的關係，任何爭執及財產糾紛等。