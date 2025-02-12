去年夾公仔機158宗違例舉報　定罪個案2宗

夾公仔店近年開到成行成市，惟經營手法備受質疑。當局今日(12日)表示，牌照事務處去年接獲有關夾公仔機舉報中，5宗涉及懷疑有非法賭博元素，均已轉交執法部門跟進，而海關去年接獲158宗有關夾公仔機涉嫌違反《商品說明條例》舉報，定罪個案2宗。政府會繼續留意市面上夾公仔機店舖營運情況，考慮有關夾公仔機店舖的規管問題。

民政及青年事務局局長麥美娟回霞立法會議員質詢指，過去3年，海關接獲有關夾公仔機並涉嫌違反《商品說明條例》的舉報數字則有顯著上升，由2022年的16宗舉報，升至去年的158宗，定罪個案2宗。此外，去年11月，執法部門首次在旺角搗破一個以夾公仔機贏取現金的懷疑非法賭博處所，共拘捕17人，檢獲14部以夾公仔機作掩飾的懷疑賭博遊戲機，被捕人士正保釋候查。

提到有關夾公仔機店舖的規管問題。當局指，根據《賭博條例》（第148章），如要領取有獎娛樂遊戲牌照，須先取得《公眾娛樂場所條例》（第172章）下的公眾娛樂場所牌照。由於法院已裁定一般供人付款以夾取機器內物品的夾公仔機店鋪現時無須繼續按照《公眾娛樂場所條例》領取公眾娛樂場所牌照，政府會繼續留意市面上夾公仔機店鋪營運情況，考慮有關夾公仔機店鋪的規管問題。在此期間，夾公仔機店鋪將無須領取有關牌照，包括《賭博條例》下的有獎娛樂遊戲牌照。