議員斥有公僕得過且過　政府帶頭浪費公共資源

面對千億港元龐大財政赤字，立法會今日(12日)辯論「全面檢視特區政府資源運用，優化財政結構」議員議案，提出議案的會計界議員黃俊碩表示，現時社會對政府財政方針的討論由以往的「派咩糖」變成「減咩開支」。

他表示，假如公共資源不被浪費邊有資源可用，舉例「咪錶」車位或因駕駛者或店舖佔用而無入錶，政府應利用科技解決問題。他又說，現時「咪錶」收費仍是一小時8港元，批評政府是「帶頭浪費我哋公共資源」。他又舉例康體設施被炒場、濫用公屋等情況，假如10年前有前線員工查找問題，或能及早解決，認為公務員體系或多或少減低行政效率。

他批評有公務員「得過且過」，看見浪費資源的問題不上報，政府要審視多年未改變的加薪機制，是否需要改變現有機制，按能力加薪，提升政府效率。

議員陳振英指部分政府工程「重投入、輕效益」、超支延誤，政府應建立管控制度，並定期公開關鍵績效指標的達標程度。他又表示，部分部門預算執行率偏低，反映資源配置和實際需求「脫節」，應避免資源浪費，亦可考慮資源整合、共用。他又指政府應該引入新稅種、擴闊稅基，借鑑新加坡強制每5年重審常規項目開支必要成。