逾30%情人不過節　留港行街跌一成　浪漫出遊比例增

還有兩天就是情人節(14日)，相信不少愛侶正忙着準備慶祝節目。有交友約會公司今日(12日)公布調查，結果發現逾30%受訪男女今年情人節未計劃節目，當中更有近40%男士表示沒有計劃慶祝。至於會送禮的受訪者當中，有近半男士選擇送花；逾40%女士則會送數碼電子產品。使費方面，有36%男士預計花費1,000至5,000港元買禮物，較去年的同類調查跌6個百分點；另有近10%男士不想使錢，按年微升3個百分點。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於今年1月13日至2月4日，訪問586名香港情侶及夫婦。結果發現，逾30%男女未計劃情人節的節目；48%男士表示會在家慶祝，51%女士表示會看電影；另有41%男士及38%女士稱會逛街購物，對比去年分別有57%男士及近49%女士，按年下降超過10個百分點。此外，今年21%男士稱會北上旅遊，16%會到海外旅遊；而女士則有21%及22%，對比去年男士的北上旅遊13%及海外旅遊9%，而女士13%及8%，外遊的情況呈上升趨勢。

情人節送花被視作浪漫傳統，調查亦發現46%男士最想向心儀對象贈送花，44%女士則最想送數碼電子產品，兩者佔比與去年相若。在花費金額方面，今年情人節，有36%男士預計會用1,001至5,000港元買禮物，較去年的36%下跌6個百分點，而會用同樣金額就有30%女士，同樣較去年的34%微跌。而不想花錢的男士則有8%，按年微升3個百分點。調查又指，今年有27%男士及32%女士沒有計劃送禮，較去年的22%男士及18%女士微升，反映今年港人對送禮不太着重。

調查又發現，有47%男士及28%女士指沒有想過收禮物。至於想收禮物的男女中，男士最愛數碼電子產品(38%)，而女士首選是手錶或珠寶首飾(51%)。至於最不想收到的禮物，47%男士指不想收到樂園入場券，其次為花佔43；46%女士稱不想收到文具，其次為公仔、玩具或模型佔37%。

在情人節大餐方面，72%男士及76%女士會與另一半外出用餐，與去年的77%男士及74%女士相若。而金額上，40%男士及42%料會用1,001至2,000港元，34%男士及32%女士稱會用501至1,000港元。至於去年，48%男士及24%女士料會用1,001至2,000港元，36%男士及44%女士稱501至1,000港元，今年港人仍較捨得在餐飲上花費。