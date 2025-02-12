斥不能一味搵市民開刀　議員倡政府領導層帶頭減薪　公僕瘦身

為了減赤，政府指以節流為主要方向。議員管浩鳴今日(12日)在立法會相關辯論中批評政府節流「畏首畏尾、無從入手」，舉例提高公立醫院急症室收費、檢討長者乘車優惠，政府怕被譴責向弱勢社群「開刀」，反問「如果樣樣節流方式都話唔可行，試問財赤可以如何應對呢？」

他指現時公務員薪酬和福利令市民覺得政府過於慷慨、打擊民心士氣他認為政府在節流上必須考慮社會觀瞻，「唔能夠一味搵市民開刀，而唔敢觸碰公務員的薪津福利」。

他建議政府領導層「身先士卒」，考慮帶頭減薪或凍薪，營造官員願意與市民共度時艱的印象，提振市民對政府的支持度。他又建議精簡現行的公務員編制、架構和晉升階梯，刪減不需要的崗位，停止開設編外職位，並檢視退休後服務合約計劃，積極「瘦身」削減公務員開支；在維持「公務員編制零增長」的同時，對公務員薪酬實施凍薪；同時嚴控多年來備受詬病的公營機構高層的薪酬開支。

他認為雖然目前教育、社福、醫療等開支最大，但係這些項目涉及數以百萬計市民的福祉，在減赤優次中應放到最後處理。

社福界議員狄志遠認為政府沒節制地限制高級公務員膨脹，指現時體制未能與時並進，部門有空缺時仍能維持運作，反映存在優化空間。他又反駁公務員減薪影響市場工資的說法，引述外國例子指出，精簡公務員人手架構對推動整體經濟發展。他建議凍結2年招聘、高級公務員減薪5.5%、訂立5%人手精簡指標，強調公務員改革是社會期望。