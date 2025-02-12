兩游泳池設AI遇溺偵測　分別由港大及法國公司研發　工程價差720萬元

康文署2023年及去年分別於觀塘游泳池及中山紀念公園游泳池，裝設AI遇溺偵測系統。當局今日(12日)表示，兩個游泳池安裝了不同的AI遇溺偵測系統，分別由香港大學運動人工智能實驗室及法國公司研發。兩游泳池的偵測系統仍在試行，現時未有全面數據評估效能，待完成不同季節的測試和數據分析後，再檢討及比較兩套系統的成本效益，以決定是否應用到其他公眾泳池。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆立法會議員質詢表示，觀塘游泳池的人工智能遇溺偵測系統由香港大學運動人工智能實驗室研發，自前年8月起在室外副池內試行。系統使用人工智能偵測科技，透過分析設置在水底的鏡頭所拍攝的視頻影像，計算遇溺的概率。若監察到懷疑遇溺情況，系統會向救生員發出警號，讓救生員進行救援工作。系統獲創新科技及工業局資助約90萬港元研發。康文署隨後於副池內加裝池底偵測裝置，並提升原有水底攝錄鏡頭，相關工程費用約70萬元，預算每年系統保養開支約13萬元。

當局稱至於中山紀念公園游泳池，由法國公司研發的偵測系統於去年9月安裝在室內主池及訓練池。該系統透過泳池上方鏡頭所拍攝的影像，全方位追蹤和分析泳客的動態，如發現有泳客在水中連續靜止十多秒，系統會視為懷疑遇溺並發出警報，並顯示其位置，讓救生員進行救援。相關工程費用約790萬港元，每年系統保養開支約110萬港元，另外須每3年全面檢查系統設備和裝置，以確保系統的穩定性和安全，預計所需費用約50萬港元。

目前兩個偵測系統仍在試行階段，康文署需就現場環境及使用情況不時調校系統，以及觀察在不同季節的操作情況，以確保數據收集的穩定性及可靠性，因此現時未有全面數據作評估。她指完成不同季節的測試和數據分析後，康文署會檢討及比較兩套系統的成本效益，以決定是否將系統應用到其他公眾泳池。