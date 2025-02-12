去年近15萬人獲批入沙頭角旅遊　非本地旅客僅佔約3%

位於北區、屬於邊境禁區的沙頭角逐漸成為旅遊景點之一，文化體育及旅遊局今日(12日)披露，去年共有近15萬人獲批電子旅遊禁區證，當中有逾5,000人為非本地旅客，佔整體僅約3%，而最多人在去年11月獲批進入禁區，達1.5萬人。局方指出，政府會繼續持開放態度探討推動中英街旅遊，並和深圳市政府持續探討容許香港旅行團以「團進團出」方式進入中英街旅遊的可行方案。

港府自2022年起逐步開放沙頭角邊境禁區，並提升沙頭角的旅遊配套及增設打卡景點，亦在去年7月開始每日容許3,000人入內旅遊，包括2,300名個人遊旅客及700名團客。文體旅局局長羅淑佩書面回覆立法會質詢時指，去年近15萬人獲批電子旅遊禁區證的人當中，逾8.8萬為個人遊旅客；近6.2萬人則是旅行團旅客。當中申請入沙頭角禁區旅遊的人以本地人為主，有達14.4萬人，佔近97%。非本地旅客則佔極少數。

另一方面，去年平均每月有約1.2萬人獲批進入沙頭角，但其中7至10月的數字較月均數字低，最少的月份在8月，僅錄6,469人獲批禁區紙，或許與暑假外遊或北上效應有關。對於有意見指非本地旅客申請電子旅遊禁區許可證進入沙頭角需時，不利於旅行社向旅客推銷相關旅遊產品，局方引述執法部門表示，在申請人提供所有所需文件及核實相關資料後，絕大部分的電子旅遊禁區證申請都在3個工作天內完成審批，但沒有備存題述審批禁區證所需的時間分布。