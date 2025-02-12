6.25前換領車牌收費不變　運輸署籲勿因揣測急續牌

運輸署今日(12日)公布特別換領牌照安排，所有在《財政預算案》發表日(即本月26日)或該日之前合資格換領的車輛牌照及駕駛執照，可在6月25日或該日期前的任何時間，按現行收費換領牌照，呼籲市民毋須急於前往續期。

運輸署宣布，所有在《財政預算案》發表日或該日之前合資格換領的車輛牌照(即6月25日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛)，可在6月25日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。

而所有在《財政預算案》發表日或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，(即6月25日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足3年的執照)可在6月25日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。有關特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，但不適用於任何其他牌照服務。

運輸署發言人表示，市民毋須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照/執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，強調有關安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。