依托咪酯等2.14刊憲列毒品　「太空油」更名「太空油毒品」

港府今日(12日)宣布，《危險藥物條例修訂令》將於後日(14日)刊憲，將「太空油毒品」的主要成分依托咪酯及3種類似物將正式列為毒品。於同日，《2025年化學品管制條例(修訂附表2)令》亦會在憲報刊登。當局表示，已將「太空油」重新命名為「太空油毒品」，以明確告知公眾其作為毒品的毒性及禍害。議員也表示，支持立法打擊「太空油毒品」，也呼籲青少年遠離毒品。

《危險藥物條例修訂令》將於2月14日刊憲後生效，而《化學品管制條例修訂令》則預計於4月11日生效。《危險藥物條例修訂令》將異丙基依托、溴唑侖、依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯納入《危險藥物條例》的管制。當中的美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯為依托咪酯的類似物。

政府指，因應近期新興「太空油毒品」的主要活性成分依托咪酯被濫用，當局正加快條例修訂進程，以大幅增強阻嚇力和有效地促進對「太空油毒品」的執法行動。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬港元。

在《化學品管制條例修訂令》方面，18種前體化學品，即BMK縮水甘油酸及其甲酯、乙酯、丙酯、異丙酯、丁酯、異丁酯、仲丁酯和叔丁酯 (九種物質)；PMK縮水甘油酸乙酯和3,4-MDP-2-P甲基縮水甘油酸另外六種酯類，即丙酯、異丙酯、丁酯、異丁酯、仲丁酯及叔丁酯(7種物質)；4-哌啶酮和1-boc-4哌啶酮將會被納入《化學品管制條例》管制。

對於修例，議員葛珮帆表示，全力支持針對「太空油毒品」的立法工作，相信此舉將有效打擊其供應鏈，並對潛在的吸毒者起到阻嚇作用。葛珮帆還指，本港至今已錄得3宗懷疑涉及「太空油毒品」的致命事故，情況令人憂慮。根據最新數據，2024年共有300人被呈報吸食「太空油毒品」，其中226人為21歲以下青少年，與2023年數字相比顯著上升，反映青少年濫用此毒品的問題日益嚴重。