涉助蔡天鳳前夫潛逃　女被告指費用3萬變30萬感可疑　不知涉非法過境

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍，其後有一男一女涉嫌協助鄺港智逃走，被控串謀妨害司法公正罪。該案今(12日)於九龍城裁判法院續審，女被告出庭自辯。女被告稱她只是替其女友人向男被告轉達有人想租船，男被告最初提及需3萬港元，後來卻改為30萬港元。女被告又稱不知道會涉及非法過境，其後感可疑，並要男被告「自己傾返」。

兩名被告林舜(41歲，遊艇公司職員)及潘巧賢(29歲，女，無業)同被控於2023年2月24日至25日之間(包括首尾兩日)，在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。裁判官於昨日(12日)裁定裁定兩名被告面對的控罪均表證成立，潘巧賢今出庭自辯。

潘指Ivy於2023年2月24日透過微信聯絡她，指找不到林舜，稱有朋友「想租船」，由香港前往澳門，希望潘幫忙聯絡林。潘遂以Whatsapp告知林，林叫她向Ivy傳達一些關於租船的收費及資訊，但潘並不知道實際租船的人是誰。潘又稱不知道船隻的航綫，其後亦對租船事宜起疑。潘指林曾向她傳送一張附有帳戶號碼及金額的照片，並要她轉發給Ivy，但潘指照片上的金額為30萬港元，與林曾提及3萬港元租船費用並不相同，她感奇怪並詢問林，林則稱「佢哋知㗎啦，send俾佢哋」。

潘指林的訊息亦曾出現過「非法過境」的字眼，潘指她不知道要安排他人非法過境，並向林稱「「咩非唔非法入境啊？」及稱「唔關我事㗎」，要林與Ivy等「自己傾返」。潘其後向Ivy提出用港珠澳直通車去澳門，藉以試探她，並了解對方在幫甚麼人，是否真是非法。她指Ivy最初沒有回應，其後才表示租船者是Alex，潘則以為Alex是網紅張欣欣的男友，並以為他需要「避風頭」。

案件編號：KCCC 1111/2024