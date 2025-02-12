公院首個十年料增逾6500病床　港府正檢視下個十年計劃

政府2016年推出第一個「十年醫院發展計劃」，擴建及翻新公立醫院設施。隨該計劃步入尾聲，政府亦正籌備第二個「十年計劃」，議員謝偉銓就關注兩個計劃的開支及進度，並於今日(12日)於立法會上提出口頭質詢。衞生官員表示，估計第一個十年計劃完成後，將為公營醫療系統增加約220萬平方米樓面面積，包括增加6,557張病床及94間手術窒，預計公院病床數目會由2020年的約3萬張，增至2031年3.5萬張，手術室亦會由250間增至350間。因應人口轉變，當局亦正檢視第二個十年計劃，將適時公布。

政府當年為第一個十年計劃預留2,000億港元撥款，當中合共有16個項目，包括重建及擴建11間醫院，以及興建一間全新急症醫院、3間社區健康中心、1間支援服務中心。目前16個項目中，有14項工程提升為甲級，總承擔額超過1,863億港元，而剩下的健康院和社區健康中心大樓項目，稍後亦會申請提升為甲級。

衞生官員提到，於2020年底完成的廣華醫院新大樓增加了4間手術室、1間心導管檢查室、4間內視鏡檢查室、1間磁力共振掃描室、1個日間醫療中心，且新急症室面積為舊有的3倍，同時增設急症病房及40張急症科病床，以及感染控制隔離區域及相關設施。過去兩季經急症室處理而要入院的病人平均輪候時間降低24%。另外，去年底落成的北區社區健康中心大樓全面投入服務後，北區家庭醫學中心的普通科門診及家庭醫學專科診所的就診人士總額，預計會分別增加14.3萬及4.4萬人次。

至於第二個十年計劃，衞生官員表示，隨本港人口、規劃及發展轉變，當局正重新檢視第二個十年計劃，以應付2036年人口推算的服務需求，亦會將2040年或以後的規劃包括在內。政府會於完成檢視後，適時公布修訂詳情。醫管局會同時推算未來服務以及相應人手需求，以配合未來啟用的新醫院設施。同時，當局亦會配合政府各項政策，尤其醫療改革，其中包括發展基層醫療服務、精神健康服務和中醫服務等。