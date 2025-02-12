黎智英承認曾表明《蘋果》英文版　專注報道中國新聞

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(12日)踏入第133日。黎智英繼續接受盤問。黎智英承認，會在《蘋果》中文版揀選報道，着下屬把報道譯成英文刊於《蘋果》英文版，並表明應專注報道中國新聞。黎智英亦承認，曾盡其所能「做大」關於天安門母親獲獎的新聞。

控方今日續就《蘋果》英文版提問。2020年7月18日，作家一劍飄塵在《蘋果》刊登題為〈美國會制裁林鄭月娥嗎〉。黎智英今日指，不曾閱讀此文章，也不知文章被翻譯成英文。對於國安法後發佈標題有「制裁」字眼的文章，黎稱或許是本案從犯證人、負責論壇版的楊清奇（筆名李平）忽略了。另外，2020年8月，黎智英傳送有關伊朗和伊斯蘭國的新聞，問馮偉光「我們需要這些與中國無關、主流英文報章都有刊登的新聞嗎？」，並說「我認為我們應專注報道中國新聞」。黎智英庭上說，《蘋果》英文版資源有限，不應該淡焦點，這屬商業原則，非編採指示。

黎智英今承認，會在《蘋果》中文版揀選報道，並把報道傳送至負責英文版的主筆馮偉光(筆名盧峯)，着對方把文章譯成英文，以便刊登在英文版；國安法生效後，他仍繼續這樣做。當中牽涉多則2020年7月1日刊出的報道，包括題為〈國安警無限架空港司法〉、〈惡法生效 兩制蓋棺〉、〈777向聯合國死撐司法仍獨立〉的報道。黎智英確認，「777」意指林鄭月娥，有貶損意思；他亦同意，部分報道他另希望轉載於其Twitter(現稱X)帳號。黎說，他只是嘗試建立英文版內容。黎指，隨着英文版頁面漸成熟，他愈來愈少傳送文章，到後來甚至不再傳文章。

控方另展示一些訊息往來，顯示2020年6月4日，Mark Simon轉發訊息，提及來自時任國務卿蓬佩奧團隊、我們的朋友，希望《蘋果》協助報道天安門母親獲頒國際婦女勇氣獎一事。黎智英當時把訊息轉發予從犯證人、《蘋果日報》副社長陳沛敏，陳回答已經《蘋果》已經報道有關新聞。黎亦有把訊息轉發給壹傳媒前行政總裁張劍虹，並着張把新聞放到《蘋果》英文版，及叫張找人寫評論，再譯成英文。之後黎向Mark Simon表示，會叫他們重新再刊登新版本。黎智英今指，訊息提及「我們的朋友」，相信是時任國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel。他相信原本的報道已經滿足Mary Kissel的要求，他忘記了新版本是什麼意思。控方指，黎智英盡其所能「做大」此新聞。黎同意。

對於黎智英昨日作供期間自稱政治犯，法官今特意在控方開始盤問前，重申只會根據席前證據及相關法律原則判案，與被告政治取向無關，強調法律面前人人平等。審訊將暫停3日，押後至下周二(18日)續審。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022